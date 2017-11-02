Samanyolu Haber /Gündem / YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti /02 Kasım 2017 08:57

YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Cem Korkmaz, Üsküdar'daki evinde ölü bulundu. Polis, Korkmaz'ın kendini asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti


Recep İvedik 4 filminde rol alan, oyuncu ve YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti. Korkmaz'ı gün boyu telefonla aramasına rağmen ulaşamayan bir arkadaşı, akşam saatlerinde Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'taki evine geldi.
?Edinilen bilgiye göre, anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde buldu.
Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti Sonraki Haber >>

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:08