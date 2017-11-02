



Recep İvedik 4 filminde rol alan, oyuncu ve YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti. Korkmaz'ı gün boyu telefonla aramasına rağmen ulaşamayan bir arkadaşı, akşam saatlerinde Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'taki evine geldi.

?Edinilen bilgiye göre, anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde buldu.



Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

