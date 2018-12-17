Youtube 7.8 milyon video sildi

YouTube, politika ihlalinden dolayı kaç videonun silindiğini de açıkladığı son çeyrek raporunu yayınladı.





Temmuz ve eylül ayları arasında, 7.8 milyon video, yaklaşık 1.7 milyon kanal ve 224 milyondan fazla yorumu kaldırdı ve makine öğreniminin bu konuda en büyük eforu sarf ettiğini de ekledi.





Şirket “Platformumuzdaki saldırgan içerikleri bulabilmek için insanların yorumlarını ve teknolojiyi harmanlıyoruz ve 2017’den beri daha fazla gelişmiş yapay zekâ ile öğrenme teknolojisini kullanmaya başladık” dedi.





7.8 milyon videodan fazlası, YouTube Topluluk Kuralları’nı ihlal ettiği için kaldırıldı, %81’i şirketin otomatikleştirilmiş sistemi tarafından tespit edildi. Bu videoların büyük bir çoğunluğu tespit edilmeden önce bir izlenme bile alamadı.





Kaldırılan videoların yaklaşık dörtte üçü ‘spam’ videolardı, çocuk güvenliğini tehdit eden ve yetişkin içeriğine sahip olup kaldırılan videolar ise %10’luk bir dilimdi. Videoların sadece %0.4’ü şiddet içeren aşırılık barındırıyordu.





Kanallara gelecek olursak, kanallar topluluk kurallarını ihlal ettikleri yönündeki 3 uyarıdan sonra kaldırıldılar. 1.7 milyon kanalın %80’i ‘spam’ videolar yüzünden, %12’den fazlası yetişkin içeriği bulundurduğu için, %4.5’i ise çocuk güvenliği kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı.





Kaldırılan 224 milyondan fazla yorum sebebi de YouTube’un topluluk kurallarını ihlal etmesiydi. Kaldırılan yorumların %99.5’i ise YouTube’un otomatik sistemi tarafından tespit edildi.





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