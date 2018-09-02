Samanyolu Haber /Gündem / Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü /02 Eylül 2018 11:20

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Bir televizyon kanalında yorum yapan Önder Özen isimli yorumcu milli futbolcu Hakan Şükür'den bahsetmesi gerekince 'uzun boylu santrfor' dedi ancak ismini söyleyemedi.

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Türkiye'deki korku atmosferinin yanısıra yandaşlığın verdiği akıl dışılık her alana sirayet etti.

Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Önder Özen isimli kişi geçmişte bir maçtan bahsederken Hakan Şükür için 'uzun boylu santrfor' şeklinde isim vermeden konuştu. 

Video sosyal medyada bir anda viral olurken milli futbolcu Hakan Şükür sosyal medya hesabından tweet atarak konuyu yorumladı:

''Vaaaav Harika bi tanım.
Tugay kaptan ne dedi veya diyebilir bimiyorum ama zor bi durum.
Akıl tutulması..
Doların ve forvet transferinin durumundan sorumlu tutmazlar sanırım beni..
İsmi söyleyemediği gibi sallamaya da çalışarak santraforsuz oynanabilir demeye getiriyor.
Her zaman kabul ettiklerini bugün farklı demek acizliktir.
Not; ben sadece uzun olup havadan oynamadım atletik ve takım oyuncusuydum.
Kaleye sırtı dönük oyuncu 400 gol atamaz zır cahil.''


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