Samanyolu Haber /Gündem / Yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı'na karşı halk ayaklandı /29 Mayıs 2017 12:40

Yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı'na karşı halk ayaklandı

Rio de Janeiro'da Pazar günü hava felaketti. Ama normalde güneşli olan sahillerdeki ağır sis bile binlerce insanın Copacabana'ya giderek Başkan Michel Temer'in istifasını istemesini engelleyemedi.

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İnsanlar öfkelerini tam Rio tarzında dışa vurdular - samba ve şarkılar siyasi değişim talep eden sloganlara karıştı.
Brezilya siyasi sürprizlere alışkın. Büyük yolsuzluk skandallarından geçen yıl Dilma Rousseff'in görevden alınmasına kadar çok sayıda sürpriz yaşayan ülkede son haftalar çalkantılı geçti.
Temer'in rüşveti özendiren bir konuşmasına dair ses kayıtlarının sızdırılmasının ardından ülkenin liderine soruşturma açıldı. Öfke giderek büyüdü.





Müzisyen ve siyasal aktivist Ceatano Veloso'nun da dahil olduğu ünlü Brezilyalı sanatçılar ve müzisyenler Pazar günkü konsere katılarak insanların seslerinin daha yoğun çıkmasını sağladılar.
Aktör Daniel Oliveira "Haklarımız için buradayız. Brezilya için önemli bir gün" dedi.
Başkan Temer ise yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek istifa etmeyi reddetti.





Daha önce hiç böyle bir başkanlık krizi yaşanmadığını savunan siyasi analist Sergio Abranches ise "Temer'in topal ördek olduğunu düşünüyorum" diyor ve ekliyor:
"Siyasal otoritesini tekrardan sağlamayı hiçbir zaman başaramayacak. İktidarda kalabilir ama bu Brezilya için çok kötü olur."
"Temer istifa" sloganları son ayda Brezilya'da popülerleşti. Kitlelerin bu talebi belki de gerçekleşebilir.
Ülkedeki Yüksek Seçim Mahkemesi 6, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde, Dilma Roussef'in kazandığı ve Michel Temer'in de başkan yardımcısı olduğu 2014 başkanlık seçimini iptal edip etmemeyi görüşecek.
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