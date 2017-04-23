Yolsuzluk iddialarını yayınlamayan medyaya ceza





Devletin medya denetim kurumu Supercom, muhalif politikacı ve devlet başkanı adayı eski bankacı Guillermo Lasso'nun offshore hesaplarıyla vergi kaçırdığına yönelik iddiaları yayınlamanın basının görevi olduğunu açıkladı.

Lasso'nun vergi kaçırdığına yönelik iddialar ilk olarak 2 Nisan'daki başkanlık seçimi öncesinde, Mart ayında Arjantin'deki bir gazetede yayınlanmıştı.

Ekvador'da seçim sonrası göstericiler polisle çatıştı

Kararın ardından medya denetim kurumu ve ceza alan medya kuruluşları birbirlerini sansürcülükle suçladı.

Supercom'un 10 gazeteci maaşı kadar (yaklaşık 3 bin 750 ABD doları) ceza verdiği El Comercio, La Hora, Expreso ve El Universo gazeteleri ile Televicentro, Teleamazonas ve Ecuavisa kanalları kararı temyize götürecek.

Ekvador'daki ifade özgürlüğü örgütü Fundamedios Direktörü Cesar Ricaurte de "Hükümetin medyaya neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağını söyleyerek editörlük rolüne bürünmesi sansürdür" açıklamasında bulundu.

Supercom ise "başkan olmak isteyen bir kişinin olası suçlarını yazmamak Ekvadorluların seçme hakkını etkilemiştir" diyerek kararını savundu.