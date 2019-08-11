Yollarda iki günde 24 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin başladığı cuma ve cumartesi günlerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.







Açıklamada şunlar kaydedildi:





''Vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında; dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini, trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun, dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, araçlarına ve otobüslere bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, 'Kırmızı Düdük' ve 'Emniyet Kemerin Ses Getirsin' kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını, kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza kazasız dönüş yolculukları ve iyi bayramlar dileriz."

