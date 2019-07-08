Samanyolu Haber /Gündem / Yolculuk hazırlığı devam ediyor, geleceği zaman belli /08 Temmuz 2019 11:55

Yolculuk hazırlığı devam ediyor, geleceği zaman belli

Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'de Türkiye geri adım atmadı. S-400 bataryalarının Ankara'ya kurulacak. Sevkiyatın bu haftadan itibaren başlayacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Saraybosna’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı.

"S-400’lerin teslimatıyla alakalı fotoğraflar yayımlandı. Tarih de yaklaşıyor. Ne zaman teslim edileceği konusunda netlik oluştu mu? Konuşlanacağı yerler konusunda kesinlik oluştu mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor." cevabını verdi. 

S-400'LER ANKARA'DA KONUŞLANDIRILACAK

Erdoğan yükleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizim kendileriyle (Rusya) mutabık kaldığımız tarih-tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağı bu konunun sorumluluğu Milli Savunma Bakanlı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda." dedi.

"Bu gelen bütün S-400’ler oralarda konuşlanacaktır." diyen Erdoğan, "Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.
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