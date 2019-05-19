Yolcu uçaklarına İran uyarısı

Açıklamada her iki körfezi kapsayan bölgenin hava sahasında seyreden uçakların tanımlanmasında hatalar ya da yanlış tahminler yapılabileceği savunuldu.





GEMİLERE DE BENZER BİR UYARI YAPILDI





İngiltere merkezli sigorta borsası Lloyd’s of London da bölgedeki sularda seyreden yük gemilerine benzer bir uyarıda bulunarak güvenlik konusundaki risklerden dolayı dikkatli olunmasını istedi. ABD’nin en büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil ise Basra Körfezi civarında görev yapan çalışanlarını bölgeden tahliye etmeye başladı.





ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almıştı. O tarihten itibaren İran’a yönelik ambargolarını arttıran ABD, anlaşmaya imza atan diğer ülkelere de İran’la ticari ilişkide bulunmamaları konusunda uyarıyor. Ancak İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.





Tahran ise geçen hafta, yeni bir nükleer anlaşmanın devreye girmemesi halinde nükleer çalışmalarına yeniden kendi belirlediği ölçülerde başlayacağını duyurdu. ABD’nin bölgeye sevk ettiği bir uçak gemisi ve çok sayıda bombardıman uçağı bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Washington bu adımını, “Amerikan halkı için yeni tehlikeler oluşması ve İran ile müttefiklerinin Amerikan çıkarlarını tehdit etmesi” ile gerekçelendiriyor.