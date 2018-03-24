Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü /24 Mart 2018 10:25

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü

Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü


Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şoförün uyuduğu iddiası

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan biri  İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi.

Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan yolcu, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi
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