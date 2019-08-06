'Yol falan yapmıyorlar, bildiğin dükkan açıyorlar'

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu hafta sonu açılan İzmir- İstanbul otoyolunun perde arkasını yazdı Sadece zenginlerin kullanabildiği yol aslında hayatında ne İzmir'i ne de İstanbul'u görmeyenlere de büyük yük getiriyor...





Devletin geçiş garantisi verdiği Yollar için Muratoğlu'nun yaptığı analiz şöyle:





İstanbul-İzmir arası sadece yola ödeyeceğin ücret 256 lira… İzmir’e geldiğinde sağa çek, sigara yak, üstüne rahat bir şeyler al tadında…

Gidiş-dönüş 512 lira… Yola gideceğine, pavyona girsen önüne gelen aynı fatura!





Şirketin biri elini taşın altına koyar, İstanbul-İzmir arası yol yapar, istediği fiyatı da koyar. Eyvallah… Burada garip olan devletin geçiş garantisi vermesi. Yolu yapan şirketlerin milyarları cebe atmasının kesinleşmesi…









Yap-işlet-devret de ana fikir finansmanın ve proje riskinin yüklenicide kalmasıdır. Bugün sistem rant dağıtım organizasyonuna dönüştü. Yol falan yapmıyorlar, bildiğin dükkân açıyorlar.





Kefili devlet olunca projeyi göster krediyi ilk yılları ödemesiz al. Devlet sana, sen kredi taksitine, artan da cebe… İyi de şirket işletirken hani kâr-zarar ortaktı?