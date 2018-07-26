Yoksulluk sınırı bir yılda 800 TL arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz 2018'e dair 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasını açıkladı.







Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1738, yoksulluk sınırı ise 5.662 liraya yükseldi.







Temmuz sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1738 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.662.46 TL oldu.





Geçen yıl temmuz ayında 'açlık sınırı' 1497, yoksulluk sınırı ise 4.878 TL olarak belirlenmişti.