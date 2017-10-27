Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksulluk sınırı 5 bin TL'yi aştı /27 Ekim 2017 14:25

Yoksulluk sınırı 5 bin TL'yi aştı

Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 544, yoksulluk sınırı 5 bin 30 lira olarak hesaplandı.

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Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı araştırması'nın eyim ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' bin 544 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 5 bin 30 lira oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 927 lira 10 kuruş hesaplandığı eylülde, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı.

ET FİYATI GENELDE DEĞİŞMEDİ

Süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay bütün ürünlerde artış görüldü. Günlük tüketimi fazla olan bu ürünlerdeki —düşük tutarlarda da olsa- gerçekleşen fiyat artışı mutfak harcaması artışını artıran önemli faktör oldu.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta yapılacak ithalatla 'terbiye' edilmesi beklenen et fiyatı genelde değişmedi.

Geçen aya göre kıyma et kilogram fiyatı biraz arttı ve fakat kuşbaşı fiyatı biraz ucuzladı.

Bu ay tavuk fiyatı ile sakatat ürünleri (dana ciğer, yürek, böbrek) fiyatlarında-satışı düşük olan böbrek fiyatında biraz gerileme dışında- bir değişiklik tespit edilmedi. Balık fiyatı da genelde aynı kaldı. Yumurtanın tane fiyatı da düşmedi. Bakliyat ürünlerinden (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) nohutun fiyatı bu ay yine artış gösterdi, diğerleri aynı kaldı.
 
Yaş sebze-meyve fiyatları mevsim ürünlerinin ağırlıklı olarak pazarda yer almasıyla nispi olarak bu ay azaldı ve mutfak harcamasını az da olsa rahatlattı. Ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay gerileyerek 3.65 TL oldu (geçtiğimiz ay 3,75 TL). Geçtiğimiz ay 3.68 TL olarak hesaplanan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 3.61 TL oldu. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise 3.86 TL'den 3.70 TL'ye geriledi.
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