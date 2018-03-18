Samanyolu Haber /Gündem / Yoksa Katar da mı aldattı? Bakandan ‘Bizi üzdüler’ serzenişi /18 Mart 2018 18:54

Yoksa Katar da mı aldattı? Bakandan ‘Bizi üzdüler’ serzenişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs açıklarında Türkiye’nin itirazına rağmen petrol arayan ülkeler arasında Katar’ın da bulunmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

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Türkiye, son dönemde Körfez ülkeleriyle savaş tehditlerine varan bir diplomatik kriz yaşayan Katar’ın bölgedeki tek önemli destekçisi durumunda.

Akdeniz’de Kıbrıs kıta sahanlığında bulunan bölgede yürütülen petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni karşı karşıya getiriyor. Rum tarafı KKTC açıkları dahil bölgede petrol arama hakkının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendilerinde olduğunu belirterek bazı ülkeler ve uluslararası şirketlerle işbirliği halinde arama çalışmaları yürütüyor.

AKP’nin Şişli kongresinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin ‘fizibıl olamayacağını’ belirterek şöyle dedi: “Bir sürü küresel firma var. Amerika’dan, İtalya’dan geliyorlar, araştırma yapıyorlar, yatırım yapacaklar. Gülerek izliyorum. Niye? Küresel firma bir yatırıma gelince fizibıl mı diye bakar? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar… Ben de diyorum ki, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir.”

‘Duyunca şaşırdım’
Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruyacağını belirten Albayrak, küresel firmalara şöyle seslendi: “Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız?. Ha ‘Siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız’ diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç ya da buyurun devam edin. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar’ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması bizi sadece şaşırtmadı, aynı zamanda da üzdü.” 
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