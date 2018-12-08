Samanyolu Haber /Gündem / Yok böyle bir rekor... Türkiye'de her 9 kişiden biri kaçak yapısına af istedi /08 Aralık 2018 18:30

Yok böyle bir rekor... Türkiye'de her 9 kişiden biri kaçak yapısına af istedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına yapılan başvuruların sayısını açıkladı.

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Bakan Kurum Erzurum'da konuştu. Kurum "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi. İmar barışı uygulaması 31 Aralık'ta sona eriyor.

Bakan Kurum, imar barışıyla ilgili bir soruya cevap verirken de "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru bedeli alınmış durumda." dedi.

- "İmar barışından yararlanan kişi sayısı 10 milyonu aşacaktır"

Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da "Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.
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