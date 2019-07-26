Yok böyle bir atama!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlük görevine Funda Ocak'ın emekli olmasının ardından dün yeni atama yapıldı.





Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre yeni DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin oldu.





Yeni DHMİ Genel Müdürü Keskin halihazırda İstanbul Yeni Havalimanı'nı (3'üncü) işleten Cengiz (Mehmet Cengiz), Limak (Nihat Özdemir), Kalyon (Hasan Kalyoncu) ve Mapa (Mehmet Nazif Günal) tarafından kurulan İGA şirketinin genel müdürlük görevini ifa ediyordu.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan (soldan 2'nci), Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve Mehmet Nazif Günal ile yeni havalimanı temel atma töreninde.





1 MİLYAR EURO KİRA BEDELİ 25 SENE SONRA ÖDENECEK





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kıyak üstüne kıyak çektiği İGA, DHMİ'ye 2019 ve 2020 yıllarında ödemesi gereken ilk iki kira bedelini (1 milyar euro) 25 yıl tehir ettirdiği ortaya çıkmıştı.





DHMİ vahim iddiayı şu ana kadar tekzip etmedi.







Kiracısı olduğu DHMİ'ye genel müdür olan Hüseyin Keskin İGA'dan önce TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreterliği gibi görevlerini ifa etmişti.