Samanyolu Haber /Eğitim / YÖK açıkladı... Suriyelilere sınavsız üniversite imkanı mı var? /18 Şubat 2019 10:18

YÖK açıkladı... Suriyelilere sınavsız üniversite imkanı mı var?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilere üniversitelerin kapılarının sınavsız açıldığına dair iddiaları yalanladı.

SHABER3.COM

Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamanın olmadığı, bundan sonra olmasının da mümkün olmayacağı duyuruldu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK'ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YÖK açıkladı... Suriyelilere sınavsız üniversite... Sonraki Haber >>

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi

Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:48