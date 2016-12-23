Samanyolu Haber /Gündem / YÖK 12 Eylül kurallarını geri getirdi /23 Aralık 2016 12:50

YÖK 12 Eylül kurallarını geri getirdi

YÖK , 12 Eylül döneminde üniversitelerde uygulanan ancak zamanla demokratikleşme paketleriyle düzeltilen disiplin yönetmeliğini tekrar eski haline geri getirdi. Buna göre Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile üniversite öğrencilerine üniversiteler bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilecek.

SHABER3.COM

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.     

Buna göre, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına "öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak" hükmü de eklendi.     

Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uyulmaması da bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler arasında yer aldı.     

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları, "soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek hükmü"nü de içerecek şekilde yeniden düzenlendi.     

Yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile de soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilecekler, gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilecekler.     

Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi, yazılı olarak da sunabilecek. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilecek.     
<< Önceki Haber YÖK 12 Eylül kurallarını geri getirdi Sonraki Haber >>

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:01