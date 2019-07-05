Yoğurt yemenin bir faydası daha... Erkeklerde kolon kanseri riski azaltıyor

Dr. Yin Cao'nun yürüttüğü çalışma, haftada iki kez yoğurt tüketen erkeklerde bağırsak kanseri türlerinin azaldığı sonucuna vardı.







Çalışma, 1986-2012 yılları arasında kolonoskopi yaptıran 32 bin 606 erkek ve 55 bin 743 kadın üzerinde yürütüldü. Araştırmaya katılanlar, dört yıl boyunca sağlık durumları, yaşam tarzları, yeme ve egzersiz alışkanlıkları dahil pek çok konuda detaylı bilgi paylaştı.





Bu süre içinde 5 bin 811 erkekte bağırsak tümörü ya da kimi zaman kansere dönüşebilen anormal doku ve 8 bin 116 kadında salgı bezi tümörü teşhis edildi.





Yoğurt yemeyenlerle kıyaslandığında, haftada iki kez yoğurt tüketen erkeklerde, kolonoskopi sırasında kolon ve rektumda en fazla görülen polip türü olan salgı bezi tümörünün yüzde 19 daha az görüldüğü ortaya çıktı.





Aynı zamanda, yoğurt tüketenlerdeki salgı bezi urunun kansere dönüşme riskinin yüzde 26 daha az olduğu da araştırma ile ortaya çıktı.





Dr. Yin Cao, araştırma sonuçları ile ilgili, "Ulaştığımız veri, yoğurdun bağırsak konseri gelişiminin ilk evrelerindeki rolüne dair yeni ve önemli bir kanıt sağlıyor" yorumunu yaptı.





Cao, "İleri dönem çalışmalarla da doğrulanırsa, bulgular yoğurdun kabul gören bir değiştirici faktör olarak hizmet edebileceğini öngörüyor ki bu kolon kanseri görüntülemede ve görüntülenmeyenlerde salgı bezi uru riskini azaltmada bir tamamlayıcı olabilir" diye konuştu.





Daha eski araştırmalarda da yoğurt tüketimi ile daha düşük kolon ve rektal kanser riski ilişkilendirilmişti. Bazı bilim insanları, bunun yoğurdun bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri desteklemesinden kaynaklandığını düşünüyor.