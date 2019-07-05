Samanyolu Haber /Gündem / Yoğurt yemenin bir faydası daha... Erkeklerde kolon kanseri riski azaltıyor /05 Temmuz 2019 12:14

Yoğurt yemenin bir faydası daha... Erkeklerde kolon kanseri riski azaltıyor

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, yoğurt yiyen erkeklerin kolon kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

SHABER3.COM

Dr. Yin Cao'nun yürüttüğü çalışma, haftada iki kez yoğurt tüketen erkeklerde bağırsak kanseri türlerinin azaldığı sonucuna vardı. 

Çalışma, 1986-2012 yılları arasında kolonoskopi yaptıran 32 bin 606 erkek ve 55 bin 743 kadın üzerinde yürütüldü. Araştırmaya katılanlar, dört yıl boyunca sağlık durumları, yaşam tarzları, yeme ve egzersiz alışkanlıkları dahil pek çok konuda detaylı bilgi paylaştı. 

Bu süre içinde 5 bin 811 erkekte bağırsak tümörü ya da kimi zaman kansere dönüşebilen anormal doku ve 8 bin 116 kadında salgı bezi tümörü teşhis edildi. 

Yoğurt yemeyenlerle kıyaslandığında, haftada iki kez yoğurt tüketen erkeklerde, kolonoskopi sırasında kolon ve rektumda en fazla görülen polip türü olan salgı bezi tümörünün yüzde 19 daha az görüldüğü ortaya çıktı. 

Aynı zamanda, yoğurt tüketenlerdeki salgı bezi urunun kansere dönüşme riskinin yüzde 26 daha az olduğu da araştırma ile ortaya çıktı.

Dr. Yin Cao, araştırma sonuçları ile ilgili, "Ulaştığımız veri, yoğurdun bağırsak konseri gelişiminin ilk evrelerindeki rolüne dair yeni ve önemli bir kanıt sağlıyor" yorumunu yaptı. 

Cao, "İleri dönem çalışmalarla da doğrulanırsa, bulgular yoğurdun kabul gören bir değiştirici faktör olarak hizmet edebileceğini öngörüyor ki bu kolon kanseri görüntülemede ve görüntülenmeyenlerde salgı bezi uru riskini azaltmada bir tamamlayıcı olabilir" diye konuştu. 

Daha eski araştırmalarda da yoğurt tüketimi ile daha düşük kolon ve rektal kanser riski ilişkilendirilmişti. Bazı bilim insanları, bunun yoğurdun bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri desteklemesinden kaynaklandığını düşünüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yoğurt yemenin bir faydası daha... Erkeklerde kolon kanseri... Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:39