YKS'ye giren adaylara AKP propagandası

İstanbul’da çeşitli okullarda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gelen ve sınav saatini bekleyen öğrencilere, üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafının yer aldığı su, sandviç ve kek paketleri dağıtıldı.YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için AKP teşkilatları, YKS'ye giren öğrencileri propaganda yapmaktan geri durmadı.Yapılan dağıtım AKP ile irtibatlı sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.Odatv'nin haberine göre AKP Pendik Belediye Meclis Üyesi Mesut Kesik, sosyal medya hesabı üzerinden dağıtım esnasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.Kesik, "Haftasonu YKS sınavına giren öğrenci kardeşlerimize ve ailelerine kek ve su ikramında bulunarak Binali Yıldırım başkanımızın selamlarını ilettik." notunu düştü.