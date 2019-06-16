YKS'ye giren adaylara AKP propagandası

OKUL ÖNLERİNDE PARTİ PROPAGANDASI
YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için AKP teşkilatları, YKS'ye giren öğrencileri propaganda yapmaktan geri durmadı.
Yapılan dağıtım AKP ile irtibatlı sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.
AKP'YE YAKIN HESAPLAR PAYLAŞTI
Odatv'nin haberine göre AKP Pendik Belediye Meclis Üyesi Mesut Kesik, sosyal medya hesabı üzerinden dağıtım esnasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Kesik, "Haftasonu YKS sınavına giren öğrenci kardeşlerimize ve ailelerine kek ve su ikramında bulunarak Binali Yıldırım başkanımızın selamlarını ilettik." notunu düştü.
İşte AKP'NİN ÖĞRENCİLERE DAĞITTIĞI SU, SANDVİÇ VE KEK PAKETLERİ: