Samanyolu Haber /Gündem / YKS'ye giren adaylara AKP propagandası /16 Haziran 2019 17:47

YKS'ye giren adaylara AKP propagandası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınavın yapılacağı okulların önüne gelen ve sınav saatini bekleyen öğrencilere propaganda malzemesi olarak kek, su ve sandviç dağıttı.

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İstanbul’da çeşitli okullarda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gelen ve sınav saatini bekleyen öğrencilere, üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafının yer aldığı su, sandviç ve kek paketleri dağıtıldı. 
OKUL ÖNLERİNDE PARTİ PROPAGANDASI
YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için AKP teşkilatları, YKS'ye giren öğrencileri propaganda yapmaktan geri durmadı. 
Yapılan dağıtım AKP ile irtibatlı sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. 


AKP'YE YAKIN HESAPLAR PAYLAŞTI
Odatv'nin haberine göre AKP Pendik Belediye Meclis Üyesi Mesut Kesik, sosyal medya hesabı üzerinden dağıtım esnasında çekilen fotoğraflarını paylaştı. 
Kesik, "Haftasonu YKS sınavına giren öğrenci kardeşlerimize ve ailelerine kek ve su ikramında bulunarak Binali Yıldırım başkanımızın selamlarını ilettik." notunu düştü. 
İşte AKP'NİN ÖĞRENCİLERE DAĞITTIĞI SU, SANDVİÇ VE KEK PAKETLERİ:
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