Samanyolu Haber /Gündem / Yine Metro Turizm yine vukuat. Kimse dur demiyor mu? /18 Ocak 2017 00:58

Yine Metro Turizm yine vukuat. Kimse dur demiyor mu?

Kocaeli’nde oturan ve iki aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina, Metro Turizm’e ait otobüste yolculuk ederken muavinin kendisine küfür edip vurduğunu, hamile olduğunu belirtmesine rağmen tekme tokat saldırdığını söyledi.

Yine Metro Turizm yine vukuat. Kimse dur demiyor mu?

Rusya’da iki yıl önce tanıştığı 24 yaşındaki Vahit Duran ile evlenerek Gölcük’e yerleşen Olesya Kalyujina ilk evliliğinden olan yedi yaşındaki Yaroslav Kalyujina’nın geçici ikamet belgesinin bulunması nedeniyle giriş-çıkış yapmak amacıyla 6 Ocak’ta Gürcistan’a gitti.

Tekrar Türkiye’ye giriş yapan Olesya Kalyujina, Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı’na gitti. Buradan Metro Turizm’e ait otobüse binen Olesya Kalyujina koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini istedi. İddiaya göre çıkan tartışmada E.Y. adlı muavin Olesya Kalyujina’yı tekme tokat atarak dövdü. Olesya Kalyujina’nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı.

Muavinin kendisine, “’Zaten üç kuruş para alıyorum. Bir de seninle uğraşamam” diyerek tepki gösterdiğini belirten 26 yaşındaki kadın, “Bağırarak ismini ve soyadını söyledi ve şoför tarafına gittikten bir süre sonra yeniden yanıma gelerek ismini ve soyadını niye aldığımı sorarak bağırmaya ve vurmaya başladı. Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim. Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı. Otobüsteki diğer yolcular araya girdi. Polisi arayarak yardım istedim. Fındıklı mevkiinde otobüs durduruldu. Polisler tarafından hemen hastaneye gitmem gerektiğini düşük olabileceğini söyledim. Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düşük olmadığını öğrendim. Muavinden şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Muğla-İstanbul arasında sefer yapan Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünde görevli muavinin araçta uyuyan yolcuyu taciz etmişti 
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