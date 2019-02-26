Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Sunucunun, "Hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna, Cephaneci, "Tercihim AKP, Cumhur İttifakı, Tayyip Erdoğan olacak kardeşim. Bunun dışında da kimseye oy vermem. Ben milliyetçi, vatansever bir adamım. Ecevit'i itip kakarak, resme sokuluyor. Biz bu kadar aciz miyiz? Şimdi Trump'ın karşısında bacak bacak üstüne oturuyoruz, Putin'in karşısında hesap soruyoruz. Alayına gider yapıyoruz" derken duyuluyor.

Ancak gazeteci Can Bursalı, hem Cephaneci hem de onun bağlı bulunduğu cast ajansı ile görüştüğünü ve röportajın tümüyle bir kurgu olduğunu duyurdu.





