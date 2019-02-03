Samanyolu Haber /Spor / Yılmaz Vural yine işsiz kaldı /03 Şubat 2019 13:33

Yılmaz Vural yine işsiz kaldı

Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la yollarını ayırdı: 'Olmayınca olmuyor maalesef'

SHABER3.COM

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Sancak, "Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef" diye konuştu.

Önceki gün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural'la yollar ayrıldı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak, düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto 1. Lig'de 20. haftadaki maçlarını oynadıklarını belirtti.

Gelinen noktada takımın ilk iki sırayı elde etme hedefinden uzaklaştığını ifade eden Sancak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."
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