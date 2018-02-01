Yılmaz: Özel harekatçı IŞİD'çinin arkasında namaza durdu

Halk TV Fatih Ertürk’ün programına katılan Yılmaz, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğu’na yapılan baskında konsoloslukta olan Özel Harekat Polisi Abdülsettar Yaşar’ın A Haber’e yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Yılmaz, Yaşar’ın IŞİD ile işbirliği içerisinde olduğunu yetkililere söylediğini ancak buna rağmen bu ismin korunduğunu açıkladı.







Yaşar, A Haber’e verdiği röportajda “Öztürk Yılmaz, kendini muhasebeci Kenan olarak tanıttı. Başına silah dayamadılar. Battaniye’nin altına saklandı. İngilizce bildiğini DEAŞ’lılardan gizledi” iddialarında bulunmuştu.





Yılmaz, yalanlarla hedef alındığının altını çizerek, “Eğer AKP’den siyasete girmiş olsaydım heykelimi dikmiştiniz, bu kadar alçalmayın” dedi. Yılmaz 101 günlük esaret sırasında yanında yer alan bazı konsolosluk çalışanlarının ve özel harekatçıların IŞİD’in arkasında namaza durduğunu ifade ederek, “Ben artık bu işin arkasında başka birşey arıyorum, bu iş başka bir yere gidiyor” diye konuştu.





Yılmaz konsolosluk çalışanlarıyla beraber Türkiye’ye teslim edilişini de MİT’in gerçekleştirmediğini açıkladı. Yılmaz “AKP’liler açıklasın, bizi kim getirdi? Onlar konuşursa ben de konuşacağım” dedi.



