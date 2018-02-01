Samanyolu Haber /Gündem / Yılmaz: Özel harekatçı IŞİD'çinin arkasında namaza durdu /01 Şubat 2018 17:53

Yılmaz: Özel harekatçı IŞİD'çinin arkasında namaza durdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Musul Başkonsolusu Öztürk Yılmaz, AKP medyasının hakkında olumsuz kampanya başlattığını söyleyerek cevap verdi. “Bizi Türkiye’ye kim getirdi AKP açıklasın, yoksa ben açıklayacağım” diyen Öztürk, kendisini korumakla görevlilerin IŞİD’e yakın kişiler olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Halk TV Fatih Ertürk’ün programına katılan Yılmaz, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğu’na yapılan baskında konsoloslukta olan Özel Harekat Polisi Abdülsettar Yaşar’ın A Haber’e yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Yılmaz, Yaşar’ın IŞİD ile işbirliği içerisinde olduğunu yetkililere söylediğini ancak buna rağmen bu ismin korunduğunu açıkladı.
 
Yaşar, A Haber’e verdiği röportajda “Öztürk Yılmaz, kendini muhasebeci Kenan olarak tanıttı. Başına silah dayamadılar. Battaniye’nin altına saklandı. İngilizce bildiğini DEAŞ’lılardan gizledi” iddialarında bulunmuştu.

Yılmaz, yalanlarla hedef alındığının altını çizerek, “Eğer AKP’den siyasete girmiş olsaydım heykelimi dikmiştiniz, bu kadar alçalmayın” dedi. Yılmaz 101 günlük esaret sırasında yanında yer alan bazı konsolosluk çalışanlarının ve özel harekatçıların IŞİD’in arkasında namaza durduğunu ifade ederek, “Ben artık bu işin arkasında başka birşey arıyorum, bu iş başka bir yere gidiyor” diye konuştu.

Yılmaz konsolosluk çalışanlarıyla beraber Türkiye’ye teslim edilişini de MİT’in gerçekleştirmediğini açıkladı. Yılmaz “AKP’liler açıklasın, bizi kim getirdi? Onlar konuşursa ben de konuşacağım” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yılmaz: Özel harekatçı IŞİD'çinin arkasında namaza durdu Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:40:39