Yıllık kayıp 500 milyon euro

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Goslar’da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını cevaplarken konuyla ilgili şunları söyledi: “Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon euro gelir bekleniyordu. Bu gelir Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolların alt yapısında kullanılacaktı.”







YERLİ PLAKALI ARABALARDAN OTOBAN ÜCRETİ ALINACAK MI?





Avrupa Adalet Divanı’nın kararından sonra birçok politikacı otoban ücreti konusunun kapandığını açıklarken, CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise otoban ücreti uygulamasının yerli plakalı araçlar da dahil herkese uygulanıp uygulanamayacağı yönündeki soruya cevap verdi.





Strobl, “Bunu düşünmek yasaklanmamalı.” diyerek otoban zammına açık kapı bıraktı.