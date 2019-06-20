Samanyolu Haber /Dünya / Yıllık kayıp 500 milyon euro /20 Haziran 2019 13:41

Yıllık kayıp 500 milyon euro

Avrupa Adalet Divanı’nın, Almanya’nın yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almak için hazırladığı uygulamayı Avrupa Birliği (AB) üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle durdurması, Almanya’yı ciddi bir gelirden etti. Başbakan Angela Merkel, uygulamanın iptal edilmesinin ülke bütçesinde yıllık 350 ile 500 milyon euro arasında bir kayba yol açtığını söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Goslar’da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını cevaplarken konuyla ilgili şunları söyledi: “Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon euro gelir bekleniyordu. Bu gelir Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolların alt yapısında kullanılacaktı.”

YERLİ PLAKALI ARABALARDAN OTOBAN ÜCRETİ ALINACAK MI?

Avrupa Adalet Divanı’nın kararından sonra birçok politikacı otoban ücreti konusunun kapandığını açıklarken, CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise otoban ücreti uygulamasının yerli plakalı araçlar da dahil herkese uygulanıp uygulanamayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Strobl, “Bunu düşünmek yasaklanmamalı.” diyerek otoban zammına açık kapı bıraktı. 
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