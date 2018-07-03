Yıllık enflasyonda büyük yükseliş

Enflasyon, haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı.







Çekirdek TÜFE, haziranda yüzde 14.60 seviyesine yükseldi. Yurtiçi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 3.03 artarken, yıllık bazda yüzde 23.71'e yükseldi.





EN FAZLA ARTIŞ KURU SOĞANDA





Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6.66 ile etek geldi.