Samanyolu Haber /Ekonomi / Yıllardır propagandası yapılan Kanal İstanbul inşaatı durdu mu şimdi? /14 Eylül 2018 00:52

Yıllardır propagandası yapılan Kanal İstanbul inşaatı durdu mu şimdi?

Tayyip Erdoğan'ın ihalesi yapılmış ama başlanmamış projelerin yeniden ele alınacağını söylemesi üzerine gözler henüz ihalesi yapılmayan Kanal İstanbul'a çevrildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'ndaki konuşmasında mesajlar verdi. Dolardaki dalgalanmalara karşı birçok tedbir aldıklarını belirten Erdoğan, bu konuda yeni adımlar atılacağını vurguladı.

Erdoğan'ın, ihalesi yapılmış, başlanmamış yatırıma başlamayacaklarını söylemesi üzerine gözler henüz ihalesi yapılmayan Kanal İstanbul'a çevrildi.

Erdoğan, ağustos ayının başında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladığı toplantıda, "Program çerçevesinde Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi 22 milyon metre kare arazinin TOKİ’ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye’nin bu projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Kanal İstanbul'un iki tarafına iki butik şehir kuracağız. Bir keresinde Selimiye’nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 aya aşkın bir süre bu devam etti. İşte geçenlerde kısa bir süre önce yine Kandilli civarında orada bir yalıya bir kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz tabi bu projeyle bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz. Bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul’un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın" demişti.

Erdoğan’ın başka bir konuşmasında da “Türkiye’nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz” dediği Kanal İstanbul için ilk ihalenin ekim, kasım aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyordu.  
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