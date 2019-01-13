Samanyolu Haber /Gündem / Yıllar önce AİHM'e başvuran AKP yöneticisi: Türkiye'de insan hakları ihlali yok /13 Ocak 2019 12:11

Yıllar önce AİHM'e başvuran AKP yöneticisi: Türkiye'de insan hakları ihlali yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek aslında abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir" iddiasında bulundu

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya eski Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Muhalefet, özellikle insan haklarının ihlal edildiği yönünde açıklamalar yapıyor. Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor mu?" sorusuna Usta, "İnsan hakları ihlali denilince aslında somut bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar" yanıtını verdi.

Bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını iddia eden Usta şöyle devam etti:

"Türkiye, insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin, Amerika'nın, kendini özgürlükler ve insan hakları noktasında sözde ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bütün dünyada, uluslararası platformlarda, devletlerin güvenlik politikalarıyla birlikte insan hakları politikalarının artık tartışıldığı bir dönemdeyiz."

Türkiye'nin hukuk devletinin kuralları çerçevesinde, kanunlara saygılı ve insan onuruna yakışır bir tablo sergilediğini belirten Usta, bu anlamda dünyaya örnek olduğunu da iddia edebildi.

KENDİSİ AİHM'E BAŞVURMUŞTU

İnsan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı Türkiye'de bu açıklamayı Usta'ya özellikle sosyal medyadan büyük tepki gelirken 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle aldığı disiplin cezasının insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle AİHM'e taşıması hatırlatıldı.
Türk mahkemelerinin iflasının ardından AİHM'e rekor sayıda insan hakları başvurusu yapıldığının hatırlatıldığı AKP'li isim eleştirilerle ilgili sessiz kaldı.

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