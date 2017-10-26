Samanyolu Haber /Gündem / Yılın en güçlü pasaportları açıklandı bakın Türkiye kaçıncı sırada /26 Ekim 2017 10:05

Yılın en güçlü pasaportları açıklandı bakın Türkiye kaçıncı sırada

‘2017 yılının en güçlü pasaportları’ listesinde Singapur, 159 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan pasaportuyla ilk kez birinci olurken, Türkiye pasaportu 104 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla 44’üncü sırada yer aldı.

Yılın en güçlü pasaportları açıklandı bakın Türkiye kaçıncı sırada

Kanada merkezli Arton Capital’in en güçlü pasaportlar endeksi, vizesiz giriş yapılan ülke sayısına göre hazırlanıyor.

Singapur pasaportuna sahip yaklaşık 3.4 milyon kişi, 159 ülkeye vizesiz girebiliyor.

158 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip Almanya ise iki yıl sonra ikinci sıraya düştü.

3’üncü sırada yer alan bir diğer Asya ülkesi ise Güney Kore. 157 ülkeye vizesiz giriş yapabilen Güney Kore pasaportu sahipleri üçüncülüğü İsveç’le paylaştı.

Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından ABD’nin sıralamadaki yeri değişti. Listede 6’ncı sıraya gerileyen ABD vatandaşları, 154 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

Türkiye pasaportu ise 104 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla listede 44’üncü sırada yer aldı.
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