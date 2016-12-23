Samanyolu Haber /Gündem / Yıldız Holding'den Ülker'le ilgili flaş karar! /23 Aralık 2016 15:48

Yıldız Holding'den Ülker'le ilgili flaş karar!

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21'ini Londra merkezli olan ve yurt dışı operasyonlarını topladığı Pladis'e borsa dışında satacak.

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Yıldız Holding’den flaş Ülker hamlesi

Ülker hisselerinin yurt dışına transferi piyasalarda ses getirirken kararla ilgili Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter üzerinden "Yanlış anlatma çabaları boşuna. Pladis Yıldız Holding'in o da T.C. şirketi ve ailemizin, ve öyle kalacak." dedi.Yıldız Holding, atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin bir parçası olarak, Ülker Bisküvi’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.8 milyon adet hisseyi Pladis’e borsa dışında satacak.

Yıldız Holding tarafından bu sabah KAP’a yapılan açıklamada, Ülker’de Yıldız Holding’in kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. KAP’ta yer alan bilgiye göre Yıldız Holding’in Ülker’de yüzde 49.92 payı bulunuyor. Açıklamada, “Yani Pladis vasıtasıyla, endirekt olarak Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi Yıldız Holding AŞ’dir” denildi.

‘PLADİS T.C. ŞİRKETİ VE ÖYLE KALACAK’

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker twitter hesabı üzerinden Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi’deki yüzde 21 payını pladis’e devretmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Ülker açıklamasında Yıldız Holding’in sahibi olduğu pladis’in Ülker Bisküvi’yi satın alacağını belirtirken, “Bir büyük adım attık. Türk Yıldız Holding global şirketimiz pladis’i sahiplendi” dedi.

Murat Ülker, “Yanlış anlatma çabaları boşuna. pladis Yıldız Holding’in o da T.C. şirketi ve ailemizin, ve öyle kalacak. Gayemiz Türkiye’yi globale taşımak” yorumunda bulundu.


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