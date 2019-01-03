Samanyolu Haber /Ekonomi / Yıldız futbolcuya yurtdışı çıkış yasağı /03 Ocak 2019 18:39

Yıldız futbolcuya yurtdışı çıkış yasağı

Banka hesabında 6 euro'su kaldığı iddia edilen eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun pasaportuna ülkesinde el konulduğu belirtildi.

SHABER3.COM

CNN'den Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, Dubai'de düzenlenecek 13. Uluslararası Spor Konferansı'na katılması beklenen Ronaldinho'ya yurt dışına çıkış yasağı geldi.
Bütün parasını kaybeden ve bankada sadece 6 euro'su olduğu iddia edilen eski yıldız futbolcu Ronaldinho Gaucho'nun başı dertten kurtulmuyor.

İflas eden Brezilyalı yıldız bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemiyor.

Dubai'de yapılacak konferansın konuşmacı listesinde adı yer alan Ronaldinho, Brezilya'da mahkemenin verdiği karar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kurbanı oldu.

2015'te verilen bir karar gereği 2 milyon euro ödemesi gereken Ronaldinho, bu parayı ödeyemeyince pasaportuna el konuldu.

Ronaldinho'nun yasağı kaldırılması için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldız futbolcuya yurtdışı çıkış yasağı Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:48