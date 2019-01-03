Yıldız futbolcuya yurtdışı çıkış yasağı

CNN'den Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, Dubai'de düzenlenecek 13. Uluslararası Spor Konferansı'na katılması beklenen Ronaldinho'ya yurt dışına çıkış yasağı geldi.



Bütün parasını kaybeden ve bankada sadece 6 euro'su olduğu iddia edilen eski yıldız futbolcu Ronaldinho Gaucho'nun başı dertten kurtulmuyor.





İflas eden Brezilyalı yıldız bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemiyor.





Dubai'de yapılacak konferansın konuşmacı listesinde adı yer alan Ronaldinho, Brezilya'da mahkemenin verdiği karar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kurbanı oldu.





2015'te verilen bir karar gereği 2 milyon euro ödemesi gereken Ronaldinho, bu parayı ödeyemeyince pasaportuna el konuldu.





Ronaldinho'nun yasağı kaldırılması için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öğrenildi.