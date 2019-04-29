Yıldız Futbolcu böyle hayatını kaybetmiş... Kazada korkunç ihmal

Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün kaza yapmasıyla Çek futbolcu Josef Sural (29) yaşamını yitirdi. Kazada diğer 6 futbolcu hafif yaralandı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Sural, imza töreninde, "Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer" demişti.





Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.





Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, ilk müdahalenin ardından Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.





JOSEF SURAL KURTARILAMADI





Durumu ağır olan Josef Sural, gece ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sural ilk ameliyatın ardından ikinci ameliyata hazırlanırken yaşamını yitirdi. Sural'ın ölümünün ardından Aytemiz Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağ olsun" denildi.





'HİPOTERMİ ŞOKTAN HASTAMIZI KURTARAMADIK'





Alanyaspor Kulüp doktoru İsmail Yetkin, "Öncelikle tüm spor camiasının, Çek halkının, Alanya halkının, Alanyaspor'umuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Sural'ı kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıklıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırıklıklar tespit edildi. Gerekli müdehaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Ayakta bir kısmının tedavileri yapıldı. Küçük kırıklıklar var. Acil hayati tehlikesi olan bir şey değil, maalesef Süral'i kaybettik" dedi.





'HIZLA MÜDAHALE ETTİK'





Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel, gece saatlerinde kötü bir haberle hastaneye geldiklerini söyledi. Peksel, şöyle dedi:





"Tüm spor camiasının gerçekten başı sağ olsun. Bir VIP araçta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kanala sürüklenmesi sonucu bir futbolcunun araç dışına fırlaması ve ağır bir travma almasından dolayı ağır yaralandığı bilgisi geldi. Tabii ki yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun çok hayati tehlikesi olacak bir durumu yoktu. Yalnız Josef Sural isimli Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıklar olduğu tespit edildi. Ekibimiz çok hızlı şekilde ameliyata alarak tedavisine başladı. Ancak iç kanaması da olan Sural'ın yapılan her türlü müdahaleye karşı cevap alamayınca sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor’un da sağlık sponsoruyuz. Böyle hazin olayla karşılaşmak bizi de çok üzdü."





Sural’ın 2 çocuğu olduğunu aktaran Dr. Peksel, "Biri gördüğüm kadarıyla 7-8 yaşlarında diğeri de 2,5 aylık, maalesef ölüm haberini vermek bize düştü. Şu anda şoku atlatmaya çalışıyorlar. Tabii kabullenmesi zor bir konu. Allah’tan sabır diliyorum" diye konuştu.





ŞOFÖR GÖZALTINDA





Aracı kullanan E.A. ile yedek şoför ifadeleri için polis merkezine götürüldü. E.A.'nın ilk ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. E.A.'nın işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Turuncu yeşilli takımın taraftarları da hastane önünde toplanırken, burada yoğun kalabalık oluştu.





BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ





Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuyakaldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi" dedi.







