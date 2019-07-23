Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan kabine yorumu /23 Temmuz 2019 19:55

Yıldırım'dan kabine yorumu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kabine revizyonu' hazırlığı soruldu.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına dair soruya Yıldırım, “Sayın cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var, fakat Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır." cevabını verdi.

"POZİSYONUMUN NE OLACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Yıldırım, "Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldırım'dan kabine yorumu Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:32