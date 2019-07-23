Yıldırım'dan kabine yorumu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.







AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına dair soruya Yıldırım, “Sayın cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var, fakat Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır." cevabını verdi.





"POZİSYONUMUN NE OLACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL"





Yıldırım, "Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.