'Yıldırım'a yakın isim: İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun'

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde katıldıkları canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.





Tüm Türkiye’nin kilitlendiği canlı yayına Binali Yıldırım’ın açıklamaları ve İzmir’e ait “Su ve Kanalizasyon” verilerini paylaşması damga vurdu.Yayının ardından konuya ilişki dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, “Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. F... ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi...” ifadelerini kullandı.











