Samanyolu Haber /Gündem / 'Yıldırım'a yakın isim: İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun' /17 Haziran 2019 10:36

'Yıldırım'a yakın isim: İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun'

İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu ile rakibi Binali Yıldırım’ın karşılaştığı canlı yayının ardından Binali Yıldırım’a yakın bir isimle konuştuğunu, Konuştuğu kişinin kendisine “İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun” dediğini söyledi.

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İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde katıldıkları canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği canlı yayına Binali Yıldırım’ın açıklamaları ve İzmir’e ait “Su ve Kanalizasyon” verilerini paylaşması damga vurdu.Yayının ardından konuya ilişki dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, “Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. F... ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi...” ifadelerini kullandı.



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