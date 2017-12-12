Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım Meclis kürsüsünden Erdoğan'ı yalanladı! /12 Aralık 2017 12:56

Yıldırım Meclis kürsüsünden Erdoğan'ı yalanladı!

Başbakan Binali Yıldırım Meclis kürsüsünden Reza Zarrab ve 4 bakanla ilgili 17 Aralık'tan aylar önce dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardığını kabul etti. Yıldırım'ın sözleri AKP'nin dört yıldır kullandığı 'kumpas' argümanını boşa düşürdü. Erdoğan ise operasyon sonrası gündeme gelen aynı iddiayı yalanlamıştı.

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Başbakan Yıldırım, Rıza Zarrab davasının Türkiye'de açılarak yeniden yargılanma yapılması yönündeki taleplere gerek olmadığını söyledi. Yıldırım, “Biz şarlatanın söylediklerini mi itibar edeceğiz, yüce Meclis'in kararına mı itibar edeceğiz. Yalancının söylediklerine göre amel edemeyiz. Yeni ortaya çıkan hiçbir şey yok, böyle girişime (yeni soruşturma) de ihtiyaç yoktur” dedi.

MİT'İN 17 ARALIK'TAN AYLAR ÖNCE ZARRAB KONUSUNDA UYARDIĞINI KABUL ETTİ

"MİT Zarrab hakkında bilgi vermiş, dikkate alınmamış. İşte MİT'in yazısı, 30 Ekim 2014. Kayıtlarımızda yapılan arama neticesinde Zarrab'ın suç işlediğine dair Başbakanlığa sunulan rapor bulunmamaktadır. Mahkemeye bu iş intikal edince resmen soruyor, MİT de ‘yok' diyor. Herkese bilgi notu verilir, asıl olan rapordur. Bilgi notuna göre işlem yapılır mı?"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Aralık sonrası aynı soruyu soran muhabiri azarlamış ve bugün AKP'nin şarlatan dediği Zarrab'a sahip çıkmış ve MİT'in bu konuda kendisine her hangi bir suç duyurusu gelmediğini iddia etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldırım Meclis kürsüsünden Erdoğan'ı yalanladı! Sonraki Haber >>

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı

TRT
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:03