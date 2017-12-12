Yıldırım Meclis kürsüsünden Erdoğan'ı yalanladı!

MİT'İN 17 ARALIK'TAN AYLAR ÖNCE ZARRAB KONUSUNDA UYARDIĞINI KABUL ETTİ





"MİT Zarrab hakkında bilgi vermiş, dikkate alınmamış. İşte MİT'in yazısı, 30 Ekim 2014. Kayıtlarımızda yapılan arama neticesinde Zarrab'ın suç işlediğine dair Başbakanlığa sunulan rapor bulunmamaktadır. Mahkemeye bu iş intikal edince resmen soruyor, MİT de ‘yok' diyor. Herkese bilgi notu verilir, asıl olan rapordur. Bilgi notuna göre işlem yapılır mı?"





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Aralık sonrası aynı soruyu soran muhabiri azarlamış ve bugün AKP'nin şarlatan dediği Zarrab'a sahip çıkmış ve MİT'in bu konuda kendisine her hangi bir suç duyurusu gelmediğini iddia etmişti.