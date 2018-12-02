Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdiği öğrenilirken görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.







Görüşme sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Nezaket ziyaretinde bulundum. Meclis başkanı seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bize ziyarette bulunmuştu. Yeni dönemde hem meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Sayın başkan nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi” diye konuştu.