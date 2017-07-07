Yıldırım: Kabak tadı vermeye başladı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ ve yürüyüşün sonunda yapacağı ‘Adalet Mitingi’yle ilgili “Adaletin zamanında gelmesi için gayret edelim; ancak bunun yeri yollar değil, Meclis’tir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl hale getiririz, bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım” dedi.







Kıbrıs görüşmelerine de ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasına ilişkin, “Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti, elinden geleni yaptı” diye konuştu.





Yıldırım’ın açıklaması şöyle:





CHP lideri zaten açıklamasını yaptı. Yarın yapacakları bir açık hava toplantısı ile yaptıkları bu eylemi bitireceklerini ümit ederim.





Umarım sukunet içerisinde herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden herhangi bir kötü niyetli girişime fırsat vermeden tamamlamış olurlar. Tabi bundan sonra bu işte ısrar etmek hem yollarda meydanlarda yollarda mağdur olan vatandaşa eziyet olur. Aynı zamanda ana muhalefet partisine ve onun genel başkanına eziyet olur. CHP liderine de eziyet olur.





O yüzden bizim tavsiyemiz bizim tavsiyemiz adalet sonuna kadar adalet. Hep beraber adaletin daha iyi işlemesi için zamanında adaletin gelmesi için gayret edelim. Ancak bunun yeri yollar değildir. Bunun yolu yürüyüş değildir, bunun yeri Meclis’tir. Bir araya geleceğiz. Konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl yaparız çaresine bakacağız. Onun için artık bu iş kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım.







