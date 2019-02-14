Yıldırım Demirören'in istifa bilmecesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirketin iddia ihalesini kazanması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, durumu skandal olarak nitelerken, Yıldırım Demiören'in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşti. Bu arada Havuz Medyası ve yandaş gazeteler el altından Yıldırım Demiören'in TFF başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.







Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa edeceği iddiaları üzerine, Demirören Haber Ajansı’ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.





Demirören’in sahibi olduğu grubun ‘İddaa’ bahis ihalesini kazanmasının ardından TFF’deki görevinden ayrılacağı kamuoyunda gündeme getirildi.





Konuyla ilgili Demirören’e ait olan Demirören Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in istifa kararı aldığına dair ortaya atılan iddia DHA kaynak gösterilerek çeşitli hesaplarda yayınlanıyor. DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir. Türk futbol kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.





Yıldırım Demirören 2012 yılından beri TFF Başkanı olarak görev yapıyor.