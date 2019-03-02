Samanyolu Haber /Spor / Yıldırım Demirören ardında enkaz bıraktı /02 Mart 2019 14:18

Yıldırım Demirören ardında enkaz bıraktı

Yıldırım Demirören'in 7 yıllık Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde neler oldu neler... Kulüplerin borcu 10 milyarı aştı, puan silme ve transfer yasağı cezaları normal hale geldi. 4 büyük turnuvanın birine katılan milli takım, küme düşme başarısızlığını yaşadı.

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Tek aday olarak girdiği 26 Şubat 2012'deki TFF seçimlerini kazanarak federasyonun 41. başkanı olan Yıldırım Demirören, önceki gün istifa etti. Demirören grubunun İDDAA (bahis) ihalesini alması sonrası ‘tartışmalara mahal vermemek' adına görevini bırakan Demirören, arkasında adeta bir enkaz bıraktı. Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'ta bıraktığı borç yükünün benzeri Türk sporunu esir aldı. 4 büyüklerin toplam borcu 10 milyar TL'ye dayandı. Kontrolsüz mali yapılar nedeniyle Türk ekiplerinin FIFA'da sayısız dosyası var. Futbolumuzda transfer yasakları ve puan silmeler adeta gelenek haline geldi.


ALMANYA'DAN FARK YEDİK

A Milli Takım, Yıldırım Demirören döneminde hiçbir başarı kazanamadı. 7 yılda yapılan 4 büyük turnuvanın sadece birinde mucize sonucu yer aldık, onda da başarısız olduk. Turnuva ev sahipliği adaylıklarını kazanamadık. Euro 2016'yı Fransa'ya, Euro 2024'ü ise Almanya'ya kaptırdık. Özellikle 12'ye 4 şeklinde Almanya'nın lehine sonuçlanan oylama adeta çöküş yarattı. UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştük. VAR uygulamasını da beceremedik.

OLAYLAR VE TARTIŞMALAR

– Milli takımın konakladığı otelde silahlı kavga yaşandı.

– Turnuva sırasında teknik direktör-futbolcu tartışması çıktı.

– Milli takım kaptanı takım uçağında gazetecilere saldırdı, milli takımı bıraktı.

– Yabancı kuralı 3 kez değişti.

– Hakemlerin tartışılmasının önüne geçilemedi

MEDYADA İSTİFA YANKILARI

Demirören grubunun amiral gemisi Hürriyet, Yıldırım Demirören'in görevinden istifa etmesine iki tam sayfa ayırdı. “Demirören'den örnek istifa” başlığını kullanan Hürriyet, sayfa görselinde Yıldırım Demirören'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafına yer verdi. Bir başka Demirören gazetesi Milliyet de ‘Etik veda' başlığını kullanmayı seçti. İktidara yakın medya ise TFF yönetimindeki istifayı manşete çıkarmayıp ikinci haber olarak kullandı. Şenol Güneş'in, milli takıma dönmesine daha geniş yer verildi.
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PUAN DURUMU

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  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
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