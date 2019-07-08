Yıldırım Çankaya Köşkü'nü nihayet boşaltıyor

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olmak için 19 Şubat’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevinden istifa etmiş, daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü.





Ancak bu süreçte Çankaya Köşkü’ndeki konutundan taşınmayan Yıldırım milletvekilliği dışında hiçbir sıfatı bulunmamasına rağmen bugüne kadar Köşk'te oturmaya devam etti.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması talebiyle "Binali Yıldırım’ın köşkü neden boşaltmadığına" dair bir yazılı soru önergesi verirken süreçte Yıldırım'ın herhangi bir girişimde bulunmaması dikkati çekti.







DİKMEN'DE KENDİ EVİNDE YAŞAYACAK





Yandaş medyada yer alan habere göre Ankara’ya düz vekil olarak dönen Yıldırım, Çankaya Köşkü’nden nihayet taşınmaya karar verdi.





Yıldırım’ın bu ay içerisinde Dikmen’de kendisine ait bir eve yerleşeceği öne sürüldü.







