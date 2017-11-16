Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım: Ben ne dersem odur ha! /16 Kasım 2017 19:12

Yıldırım: Ben ne dersem odur ha!

Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte TEOG'un kaldırılmasının ardından getirilen yeni sisteme ilişkin olarak, "Kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüyorlar dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın, ben ne diyorsam odur ha" diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Başbakan Yıldırım, liseye geçişte yeni sistemi anlattı: Kafa karıştıranlara kulak asmayın, ben ne dersem odur ha

Ankara Keçiören'de Ovacık Eğitim Kampüsü ve il genelinde 34 eğitim tesisinin temel atma töreninde konuşan Yıldırım, 'Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi' olarak adlandırılan yeni sistem hakkında şunları söyledi:

"Bu gelen sistemin özelliği şu; ortaokul bitti, 8. sınıftan son dört yıla, yani liseye geçerken önceki sistemde herkes imtihana giriyor. Şimdi bunu kaldırdık, mecburiyet yok. İsteyen girsin, isteyen girmesin. İster sınava girsin, ister girmesin. Herkes mutlaka liseye istediği bir yere kaydını yaptıracak. Bu kadar basit. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak ve daha güzeli mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle bitişikteki mahalle veya ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak."

"Olur, canın istiyorsa ona git"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, "En iyi okul eve en yakın okuldur" sözlerini hatırlatan Yıldırım, "Sınav niye? Evin yanındaki okula gitmek istemiyorum da birtakım proje okulları var, bu proje okullarına gideceğim. Olur, canın istiyorsa ona git. Onların sayısı bütün liseye gideceklerin sayısına yetmiyor. Onun için ne olacak bir yarış olacak. Diyelim ki 120 bin öğrenci alacak bu okullar, en yüksek notu alan öğrenci buraya yerleştirilecek. Mesele bu kadar basit ve açık. Anlaşılmayan bir yer var mı? İşte bu kadar" ifadelerini kullandı.

"Basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar"

Yeni sistemle ilgili 'kafa karıştırmaya çalışanlar' olduğunu savunan Başbakan, şöyle devam etti:

"Olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın, ben ne diyorsam odur ha. Bizim tek arzumuz, sizlerin mutluluğu sizlerin gülen yüzüdür. Hiç merak etmeyin, beklentileriniz karşılanarak gereken her adımı atacağız. Biz gereken tedbirleri ve takibi de yapacağız. Eğitim sadece güzel okul yapmakla, sınıfları süslemekle olmuyor. Özellikle teknolojiyle öğrenme şartları ortamı çok değişti. Bu nedenle değişime duyarlı olmak, kayıtsız kalmamak, değişimi, dönüşümü zamanında okumak mecburiyetimiz var. Bunun için de ileriye, geleceğe odaklanmak mecburiyetindeyiz. Yenilikten, değişimden, dönüşümden korkmayacağız. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük hedeflere kararlı adımlarla yürüyor." 
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