Yiğit Bulut Sabah Gazetesi'ne neden 'tetikçi çakallar' dedi?

Semih Ardıç / TR724

SARAY, SABAH’I FEDA EDEMEZ







Türkiye gibi enflasyonu, faizleri çift haneye çıkmış, 20 milyon vatandaşı yoksulluğun pençesinde kıvranan, senelik asgarî 80 milyar dolar döviz borcu ödemesi lazım gelen bir piyasada sıfır faizli kredi olur mu? İktisadın imkânları dahilinde bu suâlle meşguliyet abesle iştigaldir. Mamafih aile şirketi gibi idare olunan Türkiye’den bahsediyorsak vaziyet değişebilir.





Sıfır faizli kredi, Saray’ın hısım akrabalarına dağıtılacaksa ve maliyet vatandaşın sırtına yüklenecekse niye olmasın? Burası Türkiye ve olmayacak işler artık vaka-i adiye sayılıyor.





ÜÇ GÜN SONRA TEKZİP!





Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), nam-ı diğer Paralel Hazine’nin kefaletiyle sıfır faizli kredi verileceği haberinin üzerinden üç gün geçti. Haberi hükûmetin sesi Sabah gazetesi yayımladı. Mülakatı fonun başkan vekili Himmet Karadağ verdi.





Üç gün sükût eden Karadağ, fonda vazifeli beş isimden (Başkan Mehmet Bostan azledildi, yerine tayin olmadı) biri olan Saray Müşaviri Yiğit Bulut ile aynı gün kendi beyanatını tekzip etti. Madem o ifadeler yalandı, tekzip için niçin günlerce beklendi? Karadağ kendinden emin ise mevzuyu vuzuha kavuşturmakta niye tereddüt etti?





Piyasalar zaten vize krizi sebebiyle ecel terleri döküyor. Sıfır faizli kredi beyanatı o belirsizliklerin tuzu biberi oldu, Karadağ buna rağmen sessiz kaldı. Hakikaten şayan-ı dikkat bir tavır…





BULUT, SABAH’A ‘ÇAKAL’ DEDİ





Karadağ ile Bulut’un hemen hemen aynı gün benzer cümlelerle Sabah’ı hedef almaları hayli manidar! Bulut, Sabah’ı şu tweet’lerle hedef aldı: “Bazı basın yayın organlarında ‘Himmet Karadağ’a ithaf edilen’ ve yayılan ‘bedava kredi’ haberleri Varlık Fonu’nu yıpratmaya yönelik bir yalan haber kampanyası olup, tamamen asılsızdır! Bu haberleri yapan şeref yoksunlarının tek amacı ‘varlık fonunu yıpratmaktır!’ Bu tuzağa düşen herkesi uyanık olmaya ve asıl amacın ne olduğunu görmeye çağırıyorum! Amaç iyi niyet olabilir ama araya sızan çakallara bu tuzağa düşen herkesi uyanık olmaya ve asıl amacın ne olduğunu görmeye çağırıyorum!”





Varlık Fonu Başkan Vekili Himmet Karadağ da Twitter vasıtasıyla şunları ifade etti: “Bazı basın yayın organlarında ‘Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek’ başlığı ile verilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir basın yayın organına Varlık Fonu Başkan Vekili olarak bu anlama gelebilecek herhangi bir açıklamam olmamıştır.”





MUHALEFETE MALZEME VERİLDİ





Yukarıdaki ifadelerin tek kelimesi inandırıcı değil. Zira haber doğru. Mehmet Bostan’ın fon başkanlığından azledilmesinde sıfır faizli krediye muhalefet etmesinin de payı vardı. Karadağ kendince göze girmek için hükûmetin üzerinde çalıştığı o planı ifşa etti. Bir manada ağzında bakla ıslanmadı.





Paralel Hazine bu işlemi kimseye fark ettirmeden yapacaktı. Zira muhalefet partilerine malzeme verilmemeliydi. Yandaş işadamlarının haricindekiler de haberdar olmamalıydı. Herkes kapıya dayanırsa sıfır faizli kredide işin içinden çıkılamazdı. Karadağ, Türkiye’nin moral haber açığını kapatmak misyonuna talip oldu. Acele etti. Kaş yapayım derken göz çıkardı.





BAŞKA ŞİRKETLER DE FONA DEVREDİLECEK





Karadağ’ın o mülakatında geçen ‘sıfır faizli kredi için fonun büyüklüğünün 50 milyar dolardan 200 milyar dolara çıkarılacağı’ ayrıntısı mühim. Meâlen Hazine payı olan başka şirket veya malî kuruluşların de fona devredileceği anlatılıyor. Vakıfbank, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) da Paralel Hazine’ye devredilebilir. Listede başka Kamu İktisadî Teşekkülleri (KİT) var. Bunlar TVF’nin kurulduğu ilk günden beri konuşuluyor.





Hükûmet yandaş işadamlarına kredi bulamıyor ve Paralel Hazine’nin mevcut büyüklüğü ile yabancıları ikna edemedi. Acilen para lazım. Vize kriziyle bu ihtiyaç zirveye çıktı. Daha fazla şirketle buna muvaffak olacaklarını zannediyorlar. Kanunu, mazisi ve itibarı ile ortada duran Hazine Müsteşarlığı yüzde 11-12’nin altında faiz ödemeden borç bulamazken onun paraleline niye kredi versinler?





Teftişten muaf, bol sıfırlı maaşları bile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden saklanan beş kişinin idare ettiği yeni yetme bir fonun piyasalarda makes bulmayacağı dünden belliydi.





SIFIR FAİZLİ KREDİNİN FATURASI VATANDAŞA





Sıfır faizli kredi hazırlığı, Ağrı Dağı ne kadar hakikatse o denli hakikattir. Böylesine ballı kredinin kime veya kimlere, hangi esaslara göre tahsis edileceğini sadece Saray biliyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) vasıtasıyla şu ana dek 200 milyar lira krediyi havaya saçtılar. O paraların ekseriyeti ya borca gitti ya da döviz satın almak için kullanıldı.





Ekonomi tıkanıp kalınca bu sefer Paralel Hazine’yi teminat olarak gösterip kaynak arayışına çıktılar. Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bir fonun böyle bir kabiliyeti olamaz. Nihayetinde bütün kamu mallarının esas sahibi Hazine’dir. Hazine’nin bulamadığı parayı yavrusundan beklemek en hafif tabirle safdilliktir.





BİRİLERİ SERVETİNE SERVET KATACAK





‘Bütçede para kalmadı, pamuk eller cebe’ diyerek 50 milyar liralık vergi zammına hazırlanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) diğer taraftan on beş-yirmi işadamını kurtarmak, onlara servet transferi yapmak için Varlık Fonu’na bel bağlıyor. Adalet, hakkaniyet bunun neresinde? Hadi o borçları buldular diyelim, krediler ödenmediğinde ne olacak?





“Varlık Fonu ödeyecek.” gibi idare-i maslahat cevaplarla geçiştirilemez bu mevzu. 200 milyar liralık kredinin ödemelerinde müşahade edilen aksaklıklar Varlık Fonu’nun tahsis edeceği kredilerde fazlasıyla tekrar edecek.





MAKSAT BÜYÜK VURGUNU UNUTTURMAK





Bulut’un Sabah’ı tetikçilik ve çakallık yaptığını ima etmesi sebepsiz değil. Hepsi suç üstü yakalandı. Servet transferi hazırlığı ortalığa saçıldı. Bunu unutturmak maksadıyla Sabah’ı muvakkaten feda ediyormuş gibi yapıyorlar.





O Sabah ki Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın damadının kardeşi tarafından idare ediliyor. Erdoğan, son üç senede işlediği suçların medyadaki ortağı bir gazeteyi kolay kolay feda edemez. Saray namına yalan ve iftira imalathanesi gibi çalışan Sabah’a bile dayak atıyormuş gibi davranmaları, Paralel Hazine’deki büyük vurgunu dikkatinizden kaçırmasın.





3,1 MİLYAR LİRA İADE EDİLDİ Mİ?





Bilvesile şimdi hatırladım: TVF kurulurken Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan ödünç aldığı 3,1 milyar lirayı iade etti mi? Vergi paketine silah harcamaları için ihtiyaç duyulduğuna göre o para sahibine iade edilirse silah alımında kullanılabilir. En azından pakette bu kadarlık tenkisata gidilebilir.





Bu sayede AKP tabanına kadar sirayet eden zam infialini bir nebze dindirmek bile mümkün olabilir. Tabiî 3,1 milyar lira buharlaşmadıysa…





Farkında mısınız? Aile şirketi gibi idare ettikleri Türkiye’de nereye dokunsanız elde kalıyor?