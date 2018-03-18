Yetkim olsa bir dakika durmam Twitter'ı yasaklarım

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olarak atanan Coşkun Sabah, "Ben Türkiye’nin değeriyim, duayenim. Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye'de Twitter'ı yasaklarım" dedi.





Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in, Coşkun Sabah'la yaptığı röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle:





- Devlet sizi MESAM’a kayyım olarak atadı...





Ben durumu 'kayyım' olarak değil de atama olarak görüyorum. Kültür Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi var ve bu göreve beni uygun gördüler. 100 kusür bestem var, bunlardan 20'sini ülkenin yarısı ezbere bilir. Yani ben Türkiye'nin bir değeriyim. Bunun lamı cimi yok! Ayrıca duayenlik var bende. MESAM yönetim kurulu başkanı olmam için de hiçbir engel yok.





- Sizin için 'Sevindirik oldu, arkadaşlarını sattı' diyenler var.





Sosyal medya çetelerinin yarattığı bir algı bu. Bu çetenin olayı insanları linç etmek.





- 'Çete' dediğiniz kim?





Sosyal medyada bir çeteler ordusu var. Tamamıyla ruh dengesi kaybolmuş kişiler bunlar. İşleri karşı görüşten olanlara, iftira atma, Beni de halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar.





- Size göre suçlu sosyal medya yani...





Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye'de Twitter'ı yasaklarım. Çünkü Twitter artık güzel şeyler için kullanılmıyor. Burayı sadece küfür etme mecrası olarak kullanıyorlar. Bence bunlar Türkiye'nin yüzde 1'i bile değil. 10 gündür sosyal medyada linç ediliyorum. Bu çetelere sesleniyorum: Körler sağırlar birbirinizi ağırlıyorsunuz. Erdemli kitleler sizin yazdıklarınızın farkında bile değil.





- Sizi çok öfkeli gördüm...





Benim müzisyenliğime laf ediyorlar. 'Coşkun Sabah kim ki başkan oluyor' diyen bile var! Akıllara zarar! Ben bir ud virtüözüyüm. Sormak lazım kimi atasalardı? Diyelim ben değil de MFÖ'den Fuat Güner başkan olsaydı, zannediyor musunuz ki ona tepki vermezlerdi? Aynı tepkiyi verirlerdi. Zaten üç ay sonra seçim olacak. Yani biz bir nevi seçim hükümetiyiz. MESAM'da yolsuzluk var. O yüzden bu infial çıktı. Biz bu yolsuzlukları tespit edeceğiz.





- Üç ay sonra aday mısınız?





Ona bu üç aylık süreçte karar vereceğim. İlk toplantımız 6,5 saat sürdü. Geçen günkü toplantımız da 5 saat sürdü. Bu hep böyle olursa günlük işlerimizi nasıl yapacağız?





- Yanlış anlamadıysam, 'Kayyum olmamın siyasi bir yönü yok' diyorsunuz.





Elbette yok! Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın özel resepsiyonlarına giderim tabii. Özal zamanında da, Demirel zamanında da gittim. Ne mutlu bize ki protokol listesinde adımız var. Bu özel günlerde davetlileri Türkiye için önemli isimler arasından seçerler. Herkes şöhret olabilir ama topluma mâl olmak başka bir şeydir. Rıdvan Dilmen'dir, Tanju Çolak'tır. İş adamları, futbolcular, sanatçılar... Bugün CHP iktidarı olsaydı, onlar da kendi inandığı birini atamaz mıydı?





- Verdiğiniz bu CHP örneği AK Parti’ye yakın olduğunuz için atandığınız yorumlarına ortam hazırlamaz mı?





Müzik adamı sıfatımla oraya getirildim. Faal besteciler arasındaki 2-3 kişiden biriyim.





- Kim o 2-3 kişi?





Kayahan'ı kaybettik. Selami Şahin ve ben varım. Son 30 yıla baktığımızda müzik sektörünün şah damarı bu üç besteciden oluşuyor.





- Orhan Gencebay?





Orhan Gencebay bir numaradır zaten. Açık ara öndedir. MESAM'daki durumlar yüzünden bu sosyal medya çeteleri Orhan Ağabey'i de yalanlarıyla linç etti.