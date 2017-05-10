Samanyolu Haber /Gündem / Yeter ki Bahçeli üzülmesin! /10 Mayıs 2017 00:08

Yeter ki Bahçeli üzülmesin!

YSK, MHP'nin Bozüyük İlçe Kongresi'yle ilgili çok tartışılacak bir karara imza attı.

SHABER3.COM

MHP'nin Bozüyük İlçe Kongresi, MHP'nin başvurusu üzerine YSK tarafından iptal edildi. 

Geçtiğimiz günlerde Bozöyük'te yapılan ilçe kongresini, parti içinde değişim isteyen aday İbrahim Koşuk kazanmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen MHP Genel Merkezi, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, delegeler tarafından seçilen Koşuk'u görevden almıştı. Edinilen bilgilere göre; MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, Bozüyük'te gerçekleşen kongreyi delege yapısı uygun olmadığı gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna şikayet ederek kongrenin iptalini istedi. Ancak ilçe seçim kurulu bu talebi reddetti. 

İTİRAZ YSK'YA TAŞINDI!

Mehmet Karuk daha sonra itirazını YSK'ya taşıdı. Aynı gerekçeyle YSK'ya başvuran Karuk'un talebi kabul edilerek MHP Bozüyük İlçe Kongresi iptal edildi. Gelinen süreçte, MHP'nin Bozüyük kongresinin önümüzdeki günlerde yeniden yapılacağı öğrenildi. 
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