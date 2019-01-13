Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeşilada: Albayrak'ın kafasında vatandaşı 6 ay süründürecek bir plan var /13 Ocak 2019 17:07

Yeşilada: Albayrak'ın kafasında vatandaşı 6 ay süründürecek bir plan var

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin borçluluk sorununu ve 31 Mart yerel seçimleri sonrasında olası ekonomik adımları analiz etti.

SHABER3.COM

Youtube üzerinden yayın yapan 'Mesele Ekonomi' kanalına konuk olan Yeşilada, doların yükseleceği yorumlarını iktidarın seçim ekonomisine yönelerek musluğu açmasına bağladı. Yeşilada, "Mart sonu geldiğinde sistemde 60 milyar dolar batık oluşturacak. Bunu hiçbir şekilde biz içeriden telafi edemeyiz. Birinin gelip buna kefil olması lazım" diyerek ekledi:

"IMF imza atmadan başka hiçbir kaynak bu işe girmez. Dolayısıyla IMF'siz olmuyor bu işler. Arap sermayesi sınırlı."

Yeşilada'ya göre ayrıca 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanmak için yapılacaklar Türkiye'yi iyice batıracak.

"Dünyanın Türkiye'ye güveni kalmadı" diyen Yeşilada, "Seçmen 2018 yılında yüzde 20 civarında harcama gücü kaybetmiş. Bunun intikamını almaya gidecek sandığa" görüşünü dile getiriyor. Berat Albayrak'ın kafasında yerli malı projesi oluştuğunu söyleyen ekonomist, "Bunun maliyeti çok ağır olur. Altı ay biz sürüneceğiz ve vatandaş çok mağdur olacak. Ama IMF geldiğinde anında para gelir Türkiye'ye. Bu altı aylık çile çekilmez" ifadesini kullanıyor.

Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi durumunda IMF'yi derhal çağıracağını öne süren Yeşilada, "Çünkü 2020'de erken seçim olabilir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeşilada: Albayrak'ın kafasında vatandaşı 6 ay süründürecek... Sonraki Haber >>

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:45