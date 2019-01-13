Yeşilada: Albayrak'ın kafasında vatandaşı 6 ay süründürecek bir plan var

"IMF imza atmadan başka hiçbir kaynak bu işe girmez. Dolayısıyla IMF'siz olmuyor bu işler. Arap sermayesi sınırlı."
Yeşilada'ya göre ayrıca 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanmak için yapılacaklar Türkiye'yi iyice batıracak.
"Dünyanın Türkiye'ye güveni kalmadı" diyen Yeşilada, "Seçmen 2018 yılında yüzde 20 civarında harcama gücü kaybetmiş. Bunun intikamını almaya gidecek sandığa" görüşünü dile getiriyor. Berat Albayrak'ın kafasında yerli malı projesi oluştuğunu söyleyen ekonomist, "Bunun maliyeti çok ağır olur. Altı ay biz sürüneceğiz ve vatandaş çok mağdur olacak. Ama IMF geldiğinde anında para gelir Türkiye'ye. Bu altı aylık çile çekilmez" ifadesini kullanıyor.
Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi durumunda IMF'yi derhal çağıracağını öne süren Yeşilada, "Çünkü 2020'de erken seçim olabilir" dedi.