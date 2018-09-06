Samanyolu Haber /Dünya / Yeşil pasaport için 'AB'ye girişte izin şartı' onandı /06 Eylül 2018 10:13

Yeşil pasaport için 'AB'ye girişte izin şartı' onandı

AB Konseyi, Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı bulunan ülke vatandaşlarına izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeyi onayladı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine girişlerinde vize uygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.

İNTERNETTEN KAYIT, 7 EURO ZORUNLU

AB Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı. Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 euro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

İZİN BELGESİ İÇİN YÖNELTİLECEK SORULAR

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak. ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

3 YILA KADAR GEÇERLİ

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.

Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.?
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