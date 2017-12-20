Samanyolu Haber /Gündem / "Yeşil Nemesis"ten gıdalara zehir katma tehdidi /20 Aralık 2017 00:43

"Yeşil Nemesis"ten gıdalara zehir katma tehdidi

Yunanistan’daki otonom grup “Yeşil Nemesis“in süpermarketlerdeki bazı ürünlere zehir katma tehdidinden sonra Atina ve Selanik’te raflar boşaldı.

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Yunanistan'da aşırı sol eğilimli otonom grup "Yeşil Nemesis", Cola şişeleri, taze süt kutuları ve iki Yunan şirkete ait tavuk jambon ürünlerinin içine hidroklorik asit (tuzruhu) katarak insanları zehirleme tehdidinde bulundu.

Tehdide tepki olarak Yunanistan Gıda Dairesi'nin (EFET) verdiği talimat üzerine Atina ve Selanik'teki süpermarketlerde satılan söz konusu üç ürün raflardan kaldırıldı.  

Söz konusu ürünleri üreten şirketlerin, ürünleri piyasadan geri çekme işlemlerine önceden başladığı da bildirildi.

Otonomlar internet üzerinden yaptıkları açıklamada, bu eylemleri ile "hayvanların öldürülmesini ve (Noel) bayram günlerindeki sınırsız tüketimi" protesto etmek istediklerini bildirmişlerdi.

Grup, önceki yıllarda da Noel döneminde benzer tehditlerde bulunmuş, ürünlerini piyasadan toplatmalarını sağlamak amacıyla bazı markaların ürünlerine zehir katacağını açıklamıştı.
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