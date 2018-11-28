Yeşil: İade dosyamız suç bulunamadığı için reddedildi

Bu kişilerden Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski başkanı Mustafa Yeşil kararı sosyal medya hesabından değerlendirdi.





Davanın siyasi olduğunu belirterek delillerin yetersiz, ayrıca Türkiye'de adil yargılamanın olmadığı ve cezaevlerinin güvensiz olduğunu vurgulayan mahkeme kararıyla ilgili Yeşil şunları yazdı:









''Değerli dostlar;Kendim ile ilgili 16 eylül de başlayan “iade talebi dosyası, iki ağır ceza mahkemesi iddianamesi incelemesi sonrası; iadeyi gerektiren bir suç bulunmadığı gerekçesi ile iade talebi REDDEDİLDİ.Gerek Akın ipek dosyası ve gerek bu dosya RTE yargısının iflasının ilanı!''