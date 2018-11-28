Samanyolu Haber /Gündem / Yeşil: İade dosyamız suç bulunamadığı için reddedildi /28 Kasım 2018 20:04

Yeşil: İade dosyamız suç bulunamadığı için reddedildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, işadamı Akın İpek'in yanı sıra hakkında iade talebinde bulunulan birçok Türk vatandaşının da dosyası düştü

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Bu kişilerden Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski başkanı Mustafa Yeşil kararı sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Davanın siyasi olduğunu belirterek delillerin yetersiz, ayrıca Türkiye'de adil yargılamanın olmadığı ve cezaevlerinin güvensiz olduğunu vurgulayan mahkeme kararıyla ilgili Yeşil şunları yazdı: 

''Değerli dostlar;Kendim ile ilgili 16 eylül de başlayan “iade talebi dosyası, iki ağır ceza mahkemesi iddianamesi incelemesi sonrası; iadeyi gerektiren bir suç bulunmadığı gerekçesi ile iade talebi REDDEDİLDİ.Gerek Akın ipek dosyası ve gerek bu dosya RTE yargısının iflasının ilanı!''

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