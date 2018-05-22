'Yerli ve Milli Parti'nin adayı toplantıya Lamborghini ile geldi





Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip, parti aracına bindi.















DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

Beyaz renk Lamborghini Aventador S model aracı 2017 Kasım ayında satın alan Sofuoğlu, 4 milyon lira ödeme yapmıştı.

ÖTV ZAMLARINA 'PORSCHE YERİNE FIAT'A BİN' SAVUNMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında AKP'nin 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında, ÖTV zamlarına ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu. Zamları, "Sigara içme, Porsche yerine Fiat'a bin" diye savunun Erdoğan şunları söylemişti:

"Ayıptır ya ayıp. Milletin temsilcisini milleti ile nasıl ayırıyor. Bunun oyunlarını oynuyorlar. Sigarayı içmezsin olur biter. Alkolü biraz daha az tüketirsin olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına gel Fiat kullan ne olacak Volkswagen kullan ne olacak. Ülkenin cari açık sorunu var. Rahmetli Özal’ın kemer sıkma dediği olay işi sıkı tutmazsak Yunanistan’ın durumuna mı düşelim. Biz eşeği sağlam kazığa bağlayalım."





Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını da yazan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Aday adaylarına tavsiyeler…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Sosyal medyada "Ünal ironi mi yapıyor?" soruları gündeme geldi.

Ünal vekillere, "Varsa lüks araçlarını gözlerden kaçırmalarını" ve "Sevmiyor ya da hayatlarında hiç tatmamış olsalar bile herkesin görebileceği yerlerde simit yemelerini" öneriyor.

Sakarya'da AKP 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu , Adapazarı'nda parti toplantısına katıldı. Kenan Sofuoğlu , AKP Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi. Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu , dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.