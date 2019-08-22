Samanyolu Haber /Gündem / Yerli uçak diye pazarlanan proje fiyaskoyla bitti /22 Ağustos 2019 15:06

Yerli uçak diye pazarlanan proje fiyaskoyla bitti

Seçimler öncesi yerli ve milli üretimi Türkiye'de yapılacağı duyurulan Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk şirketi Sierra Nevada Corparation (SNC), söz konusu uçak projesinde defteri kapattı.

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Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk Eren-Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya'da üretileceğini açıkladı.

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de bölgesel yolcu uçağı üretimi yapılacağı iddiasıyla 2015 yılında Sierra Nevada Corporation şirketi Dornier 328 uçağının haklarını satın almıştı. SNC ve o dönemki Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Savunma Sanayii Başkanlığı) bir protokol imzalayarak uçakla ilgili iki versiyonlu üretimin planlandığı açıklanmıştı. Ancak Türkiye’nin ilk etapta 50 tane 328 uçağı siparişi vermesini de içeren proje için başlayan görüşmelerde SNC ile Türkiye tarafı arasında ciddi görüş ayrılıkları olurken proje de sessiz sedasız rafa kalktı.

Son duruma ilişkin şirketten yapılan basın açıklamasında uçağın üretiminin Almanya'da yapılmasına karar verildiği belirtildi. Almanya'da halihazırda bir tesisi bulunmayan şirket buna dair bir takvim açıklamadı
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