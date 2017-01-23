Yerli tank yaptık ama kimse motor vermiyor

Yerli tankın gövdesi tamamlandı ancak bir sorun var: Motor yok!

Türkiye yerli tankı Altay'a motor bulunamıyor. Yerli tank Altay'ın gövdesi Güney Kore'den alınan destekle OTOKAR tarafından yapıldı ancak tanka motor bulunamadı. Türkiye yerli tankı için MTU ve Mitsubitshi firmalarının kapısını çalmıştı. İki şirketten de ret yanıtını alan Türkiye, tankın motor işini Tümosan Motor ve Traktör A.Ş'ye bıraktı.





AVUSTURYA 'İNSAN HAKLARI' DEDİ, ANLAŞMA İPTAL OLDU





Tümosan da motor işinin altından kalkamayınca Türkiye, Avusturya'dan AVL List GmbH isimli şirketin kapsını çaldı. 2015 yılında yapılan anlaşma, Avusturya hükümetinin Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle şirkete yaptığı baskılar sonucu 17 Ocak günü iptal edildi.





MOTOR YOKSA SERİ ÜRETİM DE YOK





Savunma İstihbarat sitesinden Tuncer Bahçivan'ın haberine göre, Türkiye'nin motor kaynağını sağlama almadan gövdesini yaptığı tank motorsuz kaldı, tankın seri üretimine geçilemedi.